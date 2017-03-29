Antalya'da PKK/KCK şüphelisi 20 kişi adliyede

ANTALYA'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5'i kadın 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Antalya'daki yapılanmasını deşifre etmek için bir süredir yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından İzmir, Alanya ve kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda gözaltına alınan 20 şüphelinin terör örgütü üyesi oldukları, terör örgütüne eleman temin ettikleri, hendek kazıp bağış, erzak ve para toplayıp örgüte finans sağladıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan arada, çok sayıda yazılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi.

Aralarında 5 öğrenci ile HDP'li yöneticilerin bulunduğu 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Gurubun adliyeye girmesinin ardından polis ile gözaltında bulunan şüpheli yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

DHA