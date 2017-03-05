Antalya’da TIR, motosiklete çarptı: 1 ölü

– ANTALYA’nın Döşemealtı İlçesi'nde, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü 80 yaşındaki Mesut Sönmez hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Antalya Burdur karayolu Palm City Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara yönüne giden 26 yaşındaki Tayfun Fukarao yönetimindeki 06 AK 1935 plakalı sebze yüklü TIR, yan yoldan ana yola girerken kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Mesut Sönmez yönetimindeki 07 AOS 08 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup, kaskı başından fırlayan Sönmez, olay yerine feci şekilde yaşamını yitirdi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Sönmez’in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. TIR şoförü Tayfun Fukarao ise gözaltına alındı.

DHA