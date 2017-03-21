Antik kentte sürpriz evlilik teklifi

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde oturan 24 yaşındaki Hüseyin Ceylan, aynı yaştaki kız arkadaşı Esra Öztekin'e tarihi Phaselis Antik Kenti'nde evlilik teklifi yaptı.

Kemer'de elektrik dağıtım şirketinde koordinatör olarak çalışan Hüseyin Ceylan, Antalya'da oturan kız arkadaşı grafik tasarımcı Esra Öztekin'e sürpriz evlilik teklifi ve doğum gününü bir arada yapmaya karar verdi. Arkadaşlarından yardım isteyen Hüseyin Ceylan, mekan olarak M.Ö. 7'nci yüzyıldan kalma Phaselis Antik Kenti'ni tercih etti.

AFİŞ ÖNÜNDE TEKLİF YAPTI

Tüm hazırlıkları tamamlayan Hüseyin Ceylan, Esra Öztekin'i antik kente gezmeye davet etti. Bir süre gezdikten sonra amfitiyatroya çıkan ikiliyi, arkadaşları çiçekle karşıladı. İçeri girerken kız arkadaşının başından gül yaprakları döken Hüseyin Ceylan, amfitiyatronun duvarına asılı 'Ey yar. Hakka giden yolda yalnız yürünmezmiş. Bana cennet de dahil eşlik eder misin' yazılı afiş önünde diz çökerek uzattığı yüzükle Esra Öztekin'e evlilik teklifinde bulundu. Şaşıran ve heyecanlanan Esra Öztekin, teklifi kabul etti. Esra Öztekin'in doğum günü de getirilen pastayla kutlandı.

'KALICI OLMASINI İSTEDİM'

Hüseyin Ceylan, "Ömür boyu hatırlayabileceğimiz ilginç ve akılda kalıcı bir evlilik teklifi olmasını istedim. Antik kenti seçmemdeki amaç eskimeyen bir güzellik olmasından dolayı oldu. Arkadaşlarımdan çok olumlu tepkiler aldım. Organizasyonda bize yardımcı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

'ÖMÜR BOYU UNUTMAYACAĞIM'

Esra Öztekin de "Yeni evlenen arkadaşlarımın birçoğu evlenme teklifi almamıştı. Hüseyin de bana sürekli bu örnekleri veriyordu. Bundan dolayı beklentim azalmıştı. Evlenme teklifini alınca çok şaşırdım ve ömür boyu unutmayacağım. Gelecekte de sürekli anlatacağım bir evlenme teklifi oldu. Bundan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.

Çift nişan için 9 Nisan'ı, evlilik için ise eylül ayını kararlaştırdıklarını aktardı.

DHA