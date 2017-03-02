AP, Cumhurbaşkanı adayı Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırdı

Avrupa Parlamentosu Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağ parti lideri, Marine Le Pen’in yasama dokunulmazlığını kaldırdı.

Paris Nanterre Adliyesi’nin talebi üzerine Marine Le Pen’in dokunulmazlığı, 2015 yılında IŞİD’e ait kafa kesme görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Marine Le Pen Aralık 2015 yılında kendisi ile IŞİD arasında paralellik kurulması üzerine tepki göstermiş ve IŞİD’in propagandalarında kullandığı 3 ı “İşte IŞİD gerçeği” ( Daech, c’est ça ) başlığı ile paylaşmıştı. ın polemik yaratması üzerine Marine Le Pen, ları Twitter hesabından silmişti.

Nanterre Savcılığı, 2015 yılında IŞİD’in Amerikalı gazetecinin başını keserken çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Le Pen hakkında adli soruşturma açılmasını kararlaştırmıştı. Bu konuda ifade almak için çağıran soruşturma hakimlerinin davetini Le Pen reddetmiş bunun üzerine, Nanterre Adliyesi. Avrupa Parlamentosuna yazarak Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti.

Marine Le Pen’in şiddet içeren görüntüleri paylaşma suçundan yargılanırsa, 3 yıla kadar hapis ve 75 bin Euro para cezasına çarptırılabilecek.

DHA