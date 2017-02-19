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Tekirdağ Haberi: Apartman boşluğunda ölü bulundu

Apartman boşluğunda ölü bulundu
14:0119 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Apartman boşluğunda ölü bulundu
Apartman boşluğunda ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde yalnız yaşayan emekli zabıta memuru 56 yaşındaki Mehmet Kamacı, apartman boşluğunda ölü bulundu.
Reşadiye Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan emekli zabıta memuru Mehmet Kamacı'yı komşuları apartman boşluğunda hareketsiz yatarken görüp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, Kamacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamacı'nın cesedi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamacı'nın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

DHA

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