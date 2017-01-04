Apartman görevlisi karbonmonoksitten zehirlenip öldü

SİVAS'ta, 38 yaşındaki Adem Arslan, kapıcısı olduğu apartmanın merkezi sistemli kombisini tamir ederken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarı'ndaki Nuribey Apartmanı'nda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Adem Arslan, kapıcısı olduğu apartmanın merkezi ısıtma sisteminin kombisini tamir etmek için bodrum kata indi. Arslan bu sırada, kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Adem Arslan'ı yerde hareketsiz halde bulan apartman sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Müdahale sırasında sağlık ekipleri de karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Arslan'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adem Arslan'ın cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DHA