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Kastamonu Haberi: Apartman yöneticisi, eski yöneticinin annesini öldürdü, babasını yaraladı

Apartman yöneticisi, eski yöneticinin annesini öldürdü, babasını yaraladı
17:3431 Mart 2017
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Apartman yöneticisi, eski yöneticinin annesini öldürdü, babasını yaraladı
Apartman yöneticisi, eski yöneticinin annesini öldürdü, babasını yaraladı

KASTAMONU'da apartman yöneticisi 36 yaşındaki Aydemir N., borç alacak anlaşmazlığından tartıştığı eski yöneticinin annesi 62 yaşındaki Fikriye Kocaoğlu'nu tabanca ile öldürdü, babası Fehmi Kocaoğlu'nu yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan apartmanın girişinde meydana geldi. Apartman yöneticisi Aydemir N., bina girişinde karşılaştığı eski yönetici Mehmet Kocaoğlu'nun anne ve babasıyla, borç alacak yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydemir N., yanındaki tabancayı çıkarıp Fikriye ve Fehmi Kocaoğlu çiftine ateş etti.
Yaranan Kocaoğlu çifti, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fikriye Kocaoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Aydemir N.'yi gözaltına aldı. Aydemir N.'nin, geçen 3 Şubat'ta Kocaoğlu çiftinin oğulları eski apartman yöneticisi Mehmet Kocaoğlu'nu da silahla bacağından vurarak yaraladığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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