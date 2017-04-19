Bolu Haberi: Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

BOLU'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Paniğe neden olan yangında, bazı bina sakinleri dumandan etkilendi.

İhsaniye Mahallesi Kır Sokak'ta bulunan Aykut Apartmanı'nın 3'üncü katındaki Sadettin Aykut'a ait dairede, bugün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle binaya dolan duman, apartman sakinlerine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, dairede maddi hasar meydana geldi.

DHA