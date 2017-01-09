Ara sokaklar kar altında, üst geçit merdivenleri buz tuttu

İSTANBUL'da etkili olan kar, haftanın ilk iş günü işe gitmek için evlerinden çıkanlar zor anlar yaşattı. Üst geçitlerde biriken kar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Şişli'de sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Ana arterler açık olmasına rağmen ara sokaklar kar altındaydı. Ara yollardaki sürücüler ise araçlarını çıkarmak için büyük çaba gösterdi. Yolda yürüyenler ise düşe kalka gitmek zorunda kaldı. Paşa Mahallesi ile Halide Edip Adıvar Mahallesi'ni birbirine bağlayan üst geçitten geçmek isteyenler buz tutan merdivenler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazıları trabzanları tutarak ilerlerken, bazıları da üst geçitten kayarak indi.

DHA