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Gaziantep Haberi: Araban'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Araban'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

19:1711 Nisan 2017
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Araban'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Araban'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP'in Araban İlçesi'nde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilde bulunan 31 yaşındaki Hüseyin Demirkapı yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gökçepayam Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Demirkapı yönetimindeki 54 D 570 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Hüseyin Demirkapı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Murat Demirkapı ve Perihan Demirkapı yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yaralılar, hayati tehlikeleri bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Hüseyin Demirkapı'nın cesedi ise otopsi için morga konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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