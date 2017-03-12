Aracında uğradığı silahlı saldırıda öldü

Mithat ABAKAN Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA)– ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde aracında pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 41 yaşındaki Veli Kalburcu yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli 2 kardeş ise Serik İlçesi’nde yakalandı.

Manavgat Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda saat 19.00 sıralarında 07 HKP 56 plakalı otomobiliyle Sanayi Sitesi istikametine giden Veli Kalburcu bir marketin önünde durdu. İddiaya göre kendisini 07 S 5376 plakalı araçla takip eden şüpheliler U dönüş yapıp karşı şeride geçtikten sonra durdu. Araçtan inerek Veli Kalburcu’nun yanına gelen şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Başına saçma isabet eden Veli Kalburcu’nun çalışır vaziyetteki otomobili hareket ederek yaklaşık 50 metre ilerleyip refüje çıktıktan sonra durabildi.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Veli Kalburcu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Kalburcu’nun cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayı duyup gelen yakınları uzun süre feryat etti.

SERİK’TE YAKALANDILAR

Uyuşturucu nedeniyle yaşandığı iddia edilen olayın ardından polis, 07 S 5376 plakalı araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtığı aracın plakası bölgedeki tüm ekiplere bildirildi. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre sonra ilçe girişinde aracı durdurdu. Yapılan aramada pompalı tüfeğin ele geçirildiği araçta bulunan kardeşler 28 yaşındaki M.S. ile 25 yaşındaki İ.S. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden İ.S.’nin cinayeti itiraf ettiği belirtildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından 2 şüpheli Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisin; olay sırasında M.S. ve İ.S. kardeşlerin aracında bulunan 1 kişi ile olaydan kısa süre önce Veli Kalburcu’nun aracından inerek uzaklaşan 2 kişiyi daha aradığı belirtildi.

DHA