Aranan zanlı böyle yakalandı

BURSA'da, 17 Mart'ta yaralama olayına karıştıktan sonra kaçan 47 yaşındaki Faruk Pek, İnegöl İlçesi'nde polisin operasyonu ile yakalandı.

Faruk Pek, merkez Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi Vişne Caddesi'nde, 27 yaşındaki Demirhan Ördek'i tabancayla 4 yerinden vurarak yaraladıktan sonra kaçtı. Polis, dün şüphelinin 16 CNF 82 plakalı beyaz renkli araçla Ankara yönüne gittiği ihbarını alarak İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda önlem aldı. Aracın OSB kavşağına geldiğini gören ekipler, İnegöl AVM kavşağında seyreden araçları durdurmaya başladı. Trafiğin durmasıyla araçlar arasında kalan Faruk Pek, otomobilden inerek kaçmaya çalıştı. Kovalamacanın ardın yakalanan Faruk Pek, soruşturmanın yürüldüğü Yavuz Selim Polis Merkezi'ne gönderildi.

Çevredekiler ve diğer araçların sürücüleri, emniyet ekiplerinin operasyonunu meraklı gözlerle izledi.

DHA