Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

DENİZLİ'nin Baklan İlçesi'nde, 55 yaşındaki Salih Durmaz, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 35 yaşındaki Cafer Kayhan'ı kamyonetin içinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Dağal Mahallesi'nde meydana geldi. Fransa'da yaşayan Mehmet Durmaz, iddiaya göre tarlasını işlemesi için kardeşi Salih Durmaz'a 5 yıllığına kiraladı. Ancak kardeşinin tarlayı kendisine verildiğini önü süren Cafer Kayhan ile Salih Durmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma, bindikleri Kayhan'a ait kamyonette de devam etti. Tartışma büyüyünce Durmaz, av tüfeğiyle Kayhan'a ateş etti. Kayhan, vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirirken, Durmaz kaçtı.

Cafer Kayhan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Salih Durmaz, bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

DHA