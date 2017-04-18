Arazisinden geçen yolu telle çevirip kapattı

ADAPAZARI'nda yaşayan 53 yaşındaki Ekrem Akmazoğlu arazisinden geçen yolu telle çevirip 'Tapulu arazidir, girmek yasaktır' yazısı asarak trafiğe kapattı.

Adapazarı'nda Ekrem Akmazoğlu, Ozanlar Mahallesi'nde aile fertlerine ait olan 8 bin 500 metrekarelik araziden geçen yolu telle çevirip 'Tapulu arazidir, girmek yasaktır' yazılı tabela asarak trafiğe kapattı. Ekrem Akmazoğlu arazilerinin Adapazarı Belediyesi tarafından 'okul alanı' olarak belirlendiğini, 3 yıl önce bilirkişi heyeti tarafından yapılan inceleme sonrası açılan kamulaştırma davasında arazi için tapu sahiplerine 9 milyon lira ödenmesine karar verildiğini, ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın istimlak bedelini belirtilen tarihlerde yeterli bütçe olmadığı gerekçesiyle ödemediğini, mahkemenin davaların reddine karar verdiğini söyledi.

Ekrem Akmazoğlu tapulu arazilerinden geçen yolu kapattıklarını belirterek, 'Belediye burayı komple kompleks yaptı, Milli Eğitim Bakanlığı'na topu attı. Bakanlıkla mahkemelik olduk. Mahkemeden ödeme kararı çıktı. 9 milyon küsur bir ödeme talimatı verdi mahkeme. Bakanlık param yok dedi. Burası benim, babamın, ağabeyimin, amcalarımın hepimizin. Arazi içinde yol ve okul alanı var. Belediyeye daha önce müsamaha gösterdiğimiz bu yol da bize ait. Belediyeden burada mağduriyetimin giderilmesi için müracaatta bulundum. Belediye bir şey yapamayacağını söyleyince, ben de dedim neden belediyeye yardımcı olayım' diye konuştu.

DHA