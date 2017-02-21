Araziye atılan eski çoraplardan bonzai çıktı

SAMSUN'da polisin yaptığı çalışmada, kullanılmış çorapların içine koydukları uyuşturucu maddeleri boş araziye atıp çöp görüntüsü verdikten sonra sattıkları öne sürülen 20 yaşıdaki Oğuzhan Çalışır ile 27 yaşındaki Muhittin Beykoz tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında Oğuzhan Çalışır ve Muhittin Beykoz'un uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelilerin, kullanılmış çorapların içine koydukları bonzaileri Canik İlçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki araziye atıp çöp görüntüsü verdikten sonra bunları sattıkları belirlendi. Polis takibe aldığı iki şüpheliyi dün boş arazide yakaladı. Arazide arama yapan polis, çoraplar içinde 16 paket halinde 15 gram bonzai ele geçirip iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Oğuzhan Çalışır'ın evinde yapılan aramada da uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

DHA