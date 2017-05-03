Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Alantar: Tabutta kılıç yoktu

ARDAHAN İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, geçen 25 Nisan'da inşaat kazısında bulunan ve Rus generale ait olduğu iddia edilen cesedin yanında 'pırlanta kılıç' bulunduğu iddiasının doğru olmadığını, tabuttan değerli hiçbir şeyin çıkmadığını söyledi.

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar yaptığı açıklamasında, '25 Nisan akşamı iş makinası bir inşaatın temelini kazırken kepçesi tabutun muhafaza edildiği mahsenin kapağına takılıyor. Bunun üzerine inşaattaki işçilere çalışmayı durdurup Emniyet görevlilerine haber veriyor. O akşam tabut Emniyet gözetiminde kalıyor. 26 Nisan tarihinde Kars müzesinden gelen uzmanlar, arkeologlar, sanat tarihçileri, savcılık, emniyet ve bizim gözetimimizde tabutun kapağı açıldı. Hatta uzmanlar tabuta zarar vermemek için kapağını itinayla açtılar' diye konuştu.

Basın mensupları ve halkın da izlediği çalışmalarda açılan tabutta sadece bir ceset olduğunu hatırlatan Alantar, 'Üniformalı ve çizmeli olan ceset üzerinde herhangi bir kılıç veya değerli eşya yoktu. Tabut muhfaza edilmek üzere Kars müzesine götürüldü' dedi.

DHA