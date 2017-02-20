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Ardahan Haberi: Ardahan'da asırlık konak az daha yanacaktı

Ardahan'da asırlık konak az daha yanacaktı
15:2220 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Ardahan'da asırlık konak az daha yanacaktı
Ardahan'da asırlık konak az daha yanacaktı

ARDAHAN’da asırlık tarihi konağın çatısında soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangın korkuttu.
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Fatih Aksoy’a ait birinci katında iş yerleri, ikinci katı boş olan taş konağın çatısında bugün öğle saatlerinde aniden duman ve alevler yükseldi. Binada kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Esnafın polis ve itfaiyeye bildirmesi üzerine gerekli önlemler alındı ve itfaiye müdahale etti. Çatının üzerine çıkarak farklı noktalardan müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının soba bacasından çıkmış olabileceği üzerinde duran itfaiye, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.
Ruslar'dan kalma tarihi binada çıkan yangınla ilgili olarak Kültür ve Turizm il Müdürlüğü yetkilileri de inceleme ve soruşturma başlattı.

 

DHA

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