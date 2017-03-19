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Kocaeli Haberi: Arı kovanlarının arasında 350 kilo esrar bulundu

Arı kovanlarının arasında 350 kilo esrar bulundu
09:4119 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Arı kovanlarının arasında 350 kilo esrar bulundu
Arı kovanlarının arasında 350 kilo esrar bulundu

İZMİT'ten geçen, TEM'de durdurulan bir kamyonda arı kovanlarının arasına gizlenen 350 kilo esrar ele geçirildi. Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapacak kişileri yaklaşık 15 gündür takibe aldı. Diyarbakır'dan İstanbul'a giden kamyon TEM İzmit geçişinde durduruldu. Kamyon, arama için Emniyet Müdürlüğü garajına çekildi. Narkotik köpeği 'Pascal' ile arama yapıldı. Kamyonun kasasındaki arı kovanları aşağı indirilirken, kovanların arasına gizlenen poşetlere sarılmış 350 kilo esrar ele geçirildi. M.B. ile oğlu D.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

   

DHA

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