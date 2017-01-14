Arızalanan halk otobüsü alev alev yandı

İZMİT'te, arızalanan halk otobüsünün sürücüsü 5 yolcuyu araçtan indirerek arkadan gelen başka bir otobüse bindirdi. Sürücünün kaputu açmasıyla birlikte otobüs bir anda alev alarak yandı.

İzmit İnönü Caddesi'nde saat 11.15 sıralarında, ilerleyen Yahya Kaptan Mahallesi ile Plajyolu arasında sefer yapan Mustafa Mete yönetimindeki 41 J 0281 plakalı halk otobüsü arızalandı. Otobüsün sürücüsü, araçta bulunan 5 yolcuyu indirerek arkadan gelen otobüse bindirdi. Mustafa Mete motoru kontrol etmek için kaputu açınca alevler bir anda aracı sardı. Yanan aracı görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Trafik ekipleri caddeyi ulaşıma kapatırken, itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Ancak, araç kısa sürede kullanılmaz hale geldi. Aracın elektrik kontağı sonucu yanmış olabileceği belirtildi. Otobüs sürücüsü Mustafa Mete, "Arıza yapan otobüs bir anda durdu. Sorun olduğu için 5 yolcuyu indirip arkadan gelen araca bindirdim. Ardından kaputu açtım, alevler yükseldi. Yangın tüpünü almaya zaman kalmadı. Araç alev alev yandı" dedi.

DHA