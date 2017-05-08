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Sakarya Haberi: Arkadaşını öldürüp intihar eden liseli toprağa verildi

Arkadaşını öldürüp intihar eden liseli toprağa verildi

15:048 Mayıs 2017
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Arkadaşını öldürüp intihar eden liseli toprağa verildi
Arkadaşını öldürüp intihar eden liseli toprağa verildi

BURSA'nın Osmangazi İlçesi'nde arkadaşı 16 yaşındaki Nilüfer Acar'ı sınıf içinde tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş eden ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşince bağışlanan organları ile 8 kişiye can veren 16 yaşındaki Hasan Can, Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde toprağa verildi.
Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra organlarının bağışlanması dileği yerine getirilen Hasan Can'ın cenazesi babası Sargun Can tarafından Adli Tıp'tan alınarak memleketi Sakarya'nın Karasu İlçesi'nin Tepetarla Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada gencin ailesi taziyeleri kabul ederken, habercilerin ve görüntü almalarına izin verilmedi. Hasan Can'ın cenazesi, ailesinin evinden helallik alındıktan sonra Tepetarla Merkez Camisi'ne götürüldü. Hasan Can burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

　

DHA

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