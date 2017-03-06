Arkadaşıyla içki içerken rahatsızlanıp öldü

BURSA'da dün akşam arkadaşı ile içki içtikten sonra rahatsızlanan 47 yaşındaki Bekir Karabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Daha önce iki kez kalp krizi geçiren Karabaş'ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

Bursa'da oturan bekar Bekir Karabaş dün akşam, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'ndeki evinde, arkadaşıyla birlikte yemek yedi. Ardından Karabaş rakı içerken, arkadaşı bira içti. Karabaş bir süre sonra rahatsızlanınca arkadaşı ambulans çağırdı. Karabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Daha önce iki kez kalp krizi geçirdiği öğrenilen Karabaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Bursa Cumhuriyet savcılığı, Bekir Karabaş'ın içtiği rakının sahte olup olmadığını da araştırıyor.

DHA