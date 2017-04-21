Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Arnavutköy'de şafak operasyonu

Arnavutköy'de şafak operasyonu

07:4421 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Arnavutköy'de şafak operasyonu
Arnavutköy'de şafak operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Arnavutköy çeşitli adreslere operasyon düzenledi. 

Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip de destek verdi. 
Saat 05.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Arkavutköy, Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan lüks bir siteye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel tim yardımıyla girildi. Adreste arama yapan polisler daha sonra ayrıldı. Operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi. 

DHA

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı
Keşfet

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar