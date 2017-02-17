Artvin'de eylem yasağı 1 ay daha uzatıldı

ARTVİN'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde madencilik yapılması için, 'ÇED olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan çevre davasının karar duruşması öncesi başlatılan eylem yasağı, valilik tarafından 16 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere bir ay daha uzatıldı.

Cerattepe'de madencilik faaliyetiyle ilgili Rize İdare Mahkemesi’nde 19 Eylül’de yapılan karar duruşması öncesinde 19 Ekim’e kadar her türlü eyleme yasak getiren, ardından da yasak süresini önce 19 Kasım, ardından 18 Aralık, daha sonra 17 Ocak, son olarak da 16 Şubat’a kadar uzatan Artvin Valiliği, yasak süresini bir ay daha uzattı. Artvin Valiliği internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Artvin ili genelinde 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi, 2911 sayılı kanunun 17.nci maddesi, 5442 sayılı kanunun 11. Maddesi hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün bila tarih ve sayılı yazısı gereği alınan karar doğrultusunda, devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri vb. türündeki tüm etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun Ek-1. Maddesi kapsamında açık alanlarda düzenlenecek olan oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösterinin yapılmasını bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi ile 16/02/2017 tarihinden geçerli bir (1) ay süreyle İl Merkezinde İl Valiliğinden, İlçelerde ise Kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır."



DHA