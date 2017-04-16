Artvin’de oy kullanma işlemi sürüyor

ANAYASA değişikliği halk oylaması kapsamında Artvin'de saat 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor.

Oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde sandıklara akın etti. Anayasa değişikliği için Artvin merkezin yanı sıra Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul, Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde 127 bin 944 seçmen 608 sandıkta oy kullanacak. Artvin Gazi İlköğretim okulunda oy kullanan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, kullanılacak oyun çok önemli olduğunu ifade ederek, 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli oylamasında oy kullandık. Yurttaşlarımızın tercihlerine saygımız sonsuz” dedi.

DHA