Aşçı adaylarına uygulamalı köy ekmeği yapımı dersi

BOLU'nun Mengen İlçesi'ndeki Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerine, 'ekşi mayalı patatesli köy ekmeği'nin yapılışı uygulamalı olarak gösterildi.

Mengen'de, geleneksel ekşi mayalı patatesli köy ekmeğinin üretim ve tanıtımı çalışmaları kapsamında, 'Ekşi Mayalı Patatesli Köy Ekmeği' paneli gerçekleştirildi. Panel öncesinde yapılan atölye çalışmasında ise ekşi mayalı patatesli köy ekmeğinin yapılışı uygulamalı olarak gösterildi. Ekmek fırını sahibi Kemal Ural tarafından, 85 yıldır düzenli olarak çoğaltılan ekşi mayadan yapılan ekmek taş fırında pişirildi. Açılık Programı öğrencileri de ekmeğin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak görmüş oldu. Öğrencilere, ekmeğin yapımında kullanılan ekşi mayanın yanında hamurun pişirilmesiyle ilgili bilgi verildi.

Atölye çalışmasında Kaymakam Hasan Günaydın, Belediye Başkanı Turhan Bulut, AİBÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü öğretim görevlisi Zühal Özdemir, Mengen Aşçılar Federasyonu Başkanı Melik Altundağ da yer aldı. Uygulamanın ardından Mengen Meslek Yüksekokulu'ndaki panelde Zühal Özdemir, köy ekmeğinin tarihi ve geleceğiyle ilgili bilgiler aktardı.

DHA