Aşık Veysel ölümünün 44'üncü yılında anıldı

HALK ozanı Aşık Veysel, ölümünün 44'üncü yıldönümünde, Türk Halk Müziği yorumcusu Cengiz Özkan'ın Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği konserle anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, saat 20.00'da gerçekleşen konsere, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Hayriye Özer, torunu Çiğdem Özer, yakınları, Adalet ve Kalkınma Partisi eski Sivas milletvekili Ali Turan, Cumhuriyet Halk Partisi eski İstanbul milletvekili Faik Tunay, İBB Kültür Dairesi Başkanı Abdurrahman Şen, Esenyurt eski belediye başkanı Gürbüz Çapan, müzik yapımcısı ve gazeteci İzzet Öz, gazeteci Tuluhan Tekelioğlu, şarkıcı Ege'nin yanı sıra davetliler katıldı.

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, konser öncesi yaptığı konuşmada, dedesinin şiirlerini okuyup, aile büyüklerinden duyduğu anıları anlattı. Özer, şunları söyledi:

"Dedem şairdi ama, hep bir toprak adamı, bir üretici olmuş. Toprağı da zaten böyle övmüyor mu, böyle anlatmıyor mu 'Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile döğmeyince kıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır.' Cumhuriyet ozanı olan Aşık Veysel, Atatürk milliyetçiliğini, vatanseverliğini benimsemiş, Atatürk'ün çağdaşlaşma hareketini yürekten özümsemiştir. Bunun en güzel kanıtları şiirleridir. Dedem 39 yaşında, ilk şiirini, Cumhuriyet'in 10'uncu yılı için, Mustafa Kemal Atatürk için yazmıştır. Evrensel değerlerle bağdaşmayan mezhep kavgalarının yarattığı acı sonuçlara karşı derinden üzülen Aşık Veysel; bu kavgaların son bulması, halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için sazının teline vurmuş, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin insan onurunu, insan olmayı her şeyin üzerinde tutmuş, bu konulara fevkaladede hassasiyet göstermiştir.

Aşık Veysel çağının önündedir. Geçmişten 21'inci yüzyıl Türkiyesi'ne seslenmiştir. Dinlerin, mezheplerin, inançların, birbirine olabildiğince hoşgörüden uzak ve acımasızca davrandığı günümüzde Aşık Veysel'in birlik ve beraberliğimiz için 50 yıl önce söyledikleri bugün de bizim yolumuzu aydınlatmalı ve bize rehber olmalıdır."

Konuşmanın ardından, Türk Halk Müziği yorumcusu Cengiz Özkan, şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası eşliğinde Aşık Veysel türküleri okudu.

(-MD)

DHA