Asil Çelik’te işçiler 18 Ocak’ta greve gidiyor

BURSA’da faaliyet gösteren Asil Çelik firması yönetimi ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika 18 Ocak’ta greve gitme kararı aldı. Asil Çelik, grev kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Asil Çelik A.Ş. arasında 7 Eylül 2016 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi ve Kasım ayındaki arabuculu sürecinden sonuç alınamayınca fabrika çalışanları ve sendika yöneticileri Asil Çelik'te grev kararı aldı. Bu karar geçen 16 Aralık günü mesai saati sonrası Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci ve işciler tarafından işyerine asıldı. Burada konuşma yapan Serdaroğlu, fabrikada 60 gün içinde greve gidilebileceğini açıkladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Bu karar şirket yönetimi tarafından KAP'a bildirildi. KAP'a gönderilen yazıda şöyle denildi:

"Şirketimiz ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Birleşik Metal İş Sendikasının grev kararı alarak 16 Aralık 2016 tarihinde işyerlerimizde ilan ettiği, 16.12.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Birleşik Metal İş Sendikası, 30.12.0216 tarih ve 375 sayılı kararı ile işyerlerimizde 18 Ocak 2017 tarihi itibariyle Grev kararının uygulamaya konulacağını ilan etmiştir. Yasal süreç devam etmektedir."

Çelik sektörünün önemli fabrikalarından biri olan Asil Çelik'te bin'e yakın kişi çalışıyor.

DHA