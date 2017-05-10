Asırlık çınarlara bir hafta ücretsiz tatil

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nin ilk turizmcilerinden 4 yıldızlı Sami Beach Otel'in yöneticisi Sami Akbaş, Türkiye ve dünyanın herhangi bir ülkesinde 100 yaşını dolduran herkesi tesisinde torunlarıyla birlikte 1 hafta ücretsiz ağırlayacağını söyledi.

Gümbet Mahallesi'ndeki plajda 54 yıldır 4 yıldızlı Sami Beach Otel'in yöneticiliğini yapan, ilçenin ilk turizmcilerinden olan evli, 3 çocuk ve 9 torunu bulunan 77 yaşındaki Sami Akbaş, dikkat çeken bir kampanya başlattı. 'Dede torununu da al gel' adını verdiği kampanyaya 100 yaşını doldurmuş herkesin katılabileceğini söyleyen Akbaş, 'Japonya'dan İngiltere'ye, Kanada'dan Avustralya'ya kadar birçok ülkede 100 yaşını dolduran herkese yaşamlarında çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Yarım asırlık turizmci olarak ben de turizmci oğullarımla birlikte 100'üncü yaşını dolduran herkese bedava tatil olanağı sunmaya başladık. İlk konuğumuz da İngiltere'den Marion Elizabeth Jarvis oldu. 100 yaşını doldurup gelen konuklarımıza ayrıca burada bir 100'üncü yıl doğum günü partisi düzenleyip, o günün anısına bir plaket takdim ederek Türk turizmi adına onurlandıracağız. Bu uygulamamızdan İngiliz konuğumuz çok mutlu oldu ve duygulandı. Biz de dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, 100 yaşındaki konuklarımızı ücretsiz tatil ve ağırlamak için bekliyoruz' dedi.

Bodrum Kent Konseyi eski başkanı Hamdi Topçuoğlu, Sami Akbaş'ı kutlayıp, 'Turizmde yaşanan sıkıntılı günlere yarım asırdır, Bodrum turizmine hizmet veren verdiği hizmet ve tesis kalitesinden asla vazgeçmeyen Sami Akbaş örnek bir karar alarak uygulamaya koydu. Umarım bu karar diğer turizmcileri örnek olur. Ülke turizmcileri olarak minik ama insanları mutlu eden küçük jestler, promosyonlar yaparak ülkemize konuk olarak gelen turistleri çok mutlu olarak tekrar ülkelerine göndermenin yollarını arayıp bulmalıyız. Çünkü o insanlar bir kez tercih için güzel ülkemizi tercih etsinler' dedi.

İLK KONUK LONDRA'DAN

Londra'dan gelen 100 yaşındaki Marion Elizabeth Jarvis, Akbaş'ın ilk konuğu oldu. Jarvis, 'Kızım ve damadımla Bodrum'a tatile geldik. Buraya tam 9 yıldır tatile geliyoruz. Çok mutluyuz. Bu yıl geldiğimizde 100 yaşını doldurduğum için bir hafta tatilin bedava olduğunu söylediler ve doğum günü düzenlediler. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Para önemli değil; kurulan dostluklar arkadaşlıklar ve size verilen önem çok değerli. Akbaş ailesi benim ailem gibi oldu' dedi.

DHA