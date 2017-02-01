Asker konvoyunda drift yapan araç trafiği tehlikeye soktu

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL Esenyurt'ta asker konvoyundaki Drift olarak adlandırılan, aracı yanlamasına kaydırma hareketi yapan otomobilin tehlikeli yolculuğu DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı saat 23.00 sıralarında asker konvoyundaki bir otomobilin sürücüsü, drift yaparak ilerleyişini sürdürdü. Konvoydaki bir başka otomobilin camından sarkan bir kişinin drift yapan aracı tehlikeye aldırmayarak cep telefonu kamerasıyla görüntülediği görüldü. Trafik ışıklarında kırmızı ışığın yanmasıyla otomobil yine drift yaparak karşı şeride dönüş yaptı. Dönüş sırasında arkadan gelen bir taksi, drift yapan otomobile son anda çarpmaktan kurtardı. Bir sonraki trafik ışıklarında aynı otomobil, ani dönüşler yaparak trafiği yine tehlikeye soktu. O anlar Doğan Haber Ajansı kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA