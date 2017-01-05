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Çorum Haberi: Askeri araç ile minibüs çarpıştı: 1 asker şehit

Askeri araç ile minibüs çarpıştı: 1 asker şehit
17:235 Ocak 2017
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Askeri araç ile minibüs çarpıştı: 1 asker şehit
Askeri araç ile minibüs çarpıştı: 1 asker şehit

ÇORUM'un Laçin İlçesi'nde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 13 kişi de yaralandı.
Çorum'un Laçin İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 19 M 4030 plakalı Oğuzlar İlçesi'ne yolcu taşıyan minibüs ile askeri araç, yolun buzlanma nedeniyle kaygan olması üzerine kafa kafaya çarpıştı. Bir akaryakıt istasyonunun panosuna çarparak duran her iki araçta, yolcular ve askerler yaralandı. Yaralanan askerlerden 1'i şehit oldu. 1'i ağır 13 kişi ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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