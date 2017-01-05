Askeri araç ile minibüs çarpıştı: 2 şehit, 13 yaralı (2) yeniden

ÇORUM'un Laçin İlçesi'nde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 asker şehit oldu, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, Laçin-Çorum karayolunun 1'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç ile 54 yaşındaki İsmail Aydın yönetimindeki 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Savrulan her iki araç, bir akaryakıt istasyonunun panosuna çarparak durabildi.

Kazada, askeri araçtaki uzman jandarma çavuş Bilal Ekinci olay yerine şehit oldu, yanındaki astsubay çavuş Halit Gençer ile minibüsteki Kezban Kantar (28), Dürüye Evkaya (32), Mehmet Uçak (63), Halime Baldam (44), Saliha Sünnetci (57), İsmail Atalay (76), Kemal Şen (33), Gülüşen Şahin (51), Hüseyin Bektaş (20), Ercan Aktaş (15), Funda Baldam (23), İsmail Kızıltepe (61) ve Gözde Kırış ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan astsubay çavuş Halit Gençer de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

DHA