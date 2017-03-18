Askeri gemilerle gazi ve şehit yakınlarına deniz turu

İZMİR'in Foça İlçesi'nde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü dolayısıyla Foça Deniz Üssü ve üste konuşlu gemiler halkın ziyaretine açıldı. Etkinlik kapsamında iki savaş gemisi gaziler ve şehit yakınlarını da alarak İzmir Körfezi'nde iki saatlik seyre çıktı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü dolayısıyla bugün gaziler, şehit ve gazi yakınları, personel aileleri ile vatandaşlar Foça Deniz Üssü Komutanlığı'ndaki Kıbrıs Barış Harekatı ve Terörle Mücadele müzelerini gezdi. Daha sonra TCG Kalkan Hücumbotu, TCG Bafra ve TCG Bodrum korvetleri vatandaşların ziyaretine açıldı. Limanda konuşlu çıkarma gemilerinde gösteri maksatlı olarak indirme bindirme harekatı gerçekleştirildi.

Üsteki gösterilerin ardından Foça Kaymakamı Ali Çetin'in de bulunduğu heyet, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile personel aileleri, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özden Yağcıoğlu'nun komutasındaki TCG Bodrum ve TCG Bafra korvetleri ile denize açıldı. İzmir Körfezi'nde iki saatlik seyir icra eden gemiler, saat 17.00 sıralarında Foça Deniz Üssü'ne döndü.

Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özden Yağcıoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci Yıldönümü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin çeşitli limanlardan seyir faaliyeti icra ettiğini, kendilerinin de bu faaliyetlere Foça'daki gemilerle katıldıklarını söyleyen Tuğamiral Yağcıoğlu, "Gazilerimiz, şehit ve gazi yakınları, personel eş ve aileleri, lise öğrencileri ve halkımızla birlikte seyirde şehitlerimizi anmak üzere faaliyet icra etmekteyiz. TCG Bafra ve TCG Bodrum korvetleriyle denize açılıp denizde anma etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

DHA