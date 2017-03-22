Askerlerin 'Bylock davası'nda yetkisizlik

FETÖ'nün haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 18 asker, bugün ilkez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların ikametgah ve yakalandıkları yerin başka iller olduğu gerekçesiyle 18 sanık yönünden yetkisizlik kararı verdi. Sanıkların dosyaları yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'ne gönderdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı, sanıkların yakalandıkları yer ile ikametgah adreslerinin farklı illerde olduğuna dikkat çekerek "yetkisizlik" talebinde bulundu. Bunun üzerine mahkeme heyeti sanık ve avukatlarından taleplere ilişkin beyanlarda bulunmalarını istedi. Bylock kullanmadıklarını, FETÖ ile ilgili bir bağlantılarının olmadığını belirten sanıklar tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da, savcının "yetkisizlik" talebinin uygun olmadığını, dosyanın 13. Ağır Cezası Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini belirterek müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Bağcı, Ahmet Erdiç, Aydoğan Ayvaz, Cihan Özdemir, Cüneyt Demir, Dündar Yıldız, Erkan Kazıcılar, Ertuğrul Aslan, Fatih Kaya, Habib Gürkan Başova, Hakan Dikiciaşık, Hasan Sincar, Hilmi Kendircioğlu, İbrahim Düger, İsa Yaşar ve İsmail Demir hakkında mahkemelerine kamu davası açıldığını, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin içtihatlarına göre "Terör örgütüne üye olma" suçunun devam eden suçlardan olması nedeniyle sanıkların yakalandıkları yerde mahkemesi olması gerektiği gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliğine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 16 sanığın bulunduğu dosyanın "görevli ve yetkili terör suçlarına bakmakla" görevli Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Diğer sanıklar Ali Erkan Katrancı ve İbrahim Çiftçi hakkındaki dosyalarında yetkisizlik kararı verilmek üzere tefrik edilerek dosyanın ayrılmasına hükmeden mahkeme heyeti, 18 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA