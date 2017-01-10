Aslı'nın ölümüne neden olan sürücünün serbet kalmasına isyan ettiler

BODRUM'da, geçen 5 Aralık'ta okula giden 14 yaşındaki Aslı Değirmen'e çarpıp ölümene neden olduğu için tutuklanan 34 yaşındaki otomobil sürücüsü Emrah Yeşilkanat, bir ay sonra yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla salıverildi. Değirmen'in yakınları Yeşilkanat'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Bodrum Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aslı Değirmen, geçen 5 Aralık sabahı okula gitmek üzere İslamhaneleri Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Servis minibüsünü beklemek için Turgutreis- Bodrum karayolunun 13'üncü kilometresinde, yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Değirmen'e özel bir şirkette peyzaj mimarı olan 28 yaşındaki Emrah Yeşilkanat'ın kullandığı 34 PR 1082 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle fırlayarak başını kaldırımın kenarına çarpan Değirmen, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Aslı Değirmen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi aynı gün ikindide İslamhaneleri Camisi'nde kılınan namazın ardından İslamhaneleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aracı kaza yerinde bırakıp ayrılan, ancak bir süre sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan peyzaj mimarı sürücü 34 yaşındaki Emrah Yeşilkanat ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. 4 yılda 13 kişinin kazalarda öldüğü Turgutreis- Bodrum karayolundaki kazanın ardından yolu trafiğe kapatan Değirmen'in ailesi ve İslamhaneleri sakinleri yolda önlem alınması için birçok kez eylem yaptı. Karayolları 26'ncı Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kazanın meydana geldiği yolda üç gün sonra ışıklandırma çalışması yapıldı.

Değirmen Ailesi'nin acısı halin tazeliğin korurken, kazanın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan otomobil sürücüsü Emrah Yeşilkanat, geçen 5 Ocak'ta, avukatının itirası üzerine yurt dışına çıkma yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 gün Muğla Cezaevi'nde tutuklu kalan Yeşilkanat'ın serbest bırakılması Değirmen'in yakınlarının tepkisine neden oldu.

Değirmen'in 33 yaşındaki amcası Ahmet Değirmen, "Acımızın katlanarak devam ediyor. Yeğenimi toprağa vermenin acısı ile boğuşurken bir süre sonra kaza tutanaklarının gerçeği yansıtmadığını belirterek avukatımız aracılığı ile itiraz ettik. Bunu İslamhaneleri'nde kazanın meydana geldiği yerdede tüm Türkiye'ye haykırdık.14 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatının bedeli 30 gün hapis mi olmalıydı. Araç aşırı hızlıydı çarpmanın etkisi ile yeğenim Aslı 15 metre ileriye fırlamış sadece ayakkabısı 60 metre ileride bulunmuştu. Otomobil ile o hızla anca 40 metre ileride durabilmişti. Tüm bunlar ortada sabitken, cinayet gibi bir kazanın ardından sanığın bir ay sonra salıverilmesinin ne vicdan ne adalet ile ilgisi var. Bunu protesto etmek için İslamhaneleri halkı olarak adliye önünde eylem yapmayı planlıyoruz" dedi.

DHA