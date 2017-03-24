Assos'a sportif havacılık okulu kuruluyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ndeki Assos Antik Kenti'nin yakınında, işadamı Atilla Hacısüleymanoğlu tarafından sportif havacılık okulu kuruluyor. Çim pisti tamamlanan meydanda, çocuklara pilot olmanın yolunu açacak eğitimler verilecek.

Çanakkale, Ankara ve İstanbul'a uçuşlarla havayolu taşımacılığında önemli bir yol alırken, sportif havacılık alanında da önemli bir yatırıma ev sahipliği yapıyor. Ayvacık İlçesi'nde Assos Antik Kentine 1 kilometre mesafede 30 yıl süreyle kiralanan 70 dönümlük bir arazide, işadamı Atilla Hacısüleymanoğlu'nun sahibi olduğu Ati Havacılık Şirketi tarafından yapılan sportif havacılık okulu tamamlanmak üzere. Sportif havacılığa çim pistle hizmet vermeye hazırlanan meydan, hızla büyüyen ultralight tipi hafif uçaklarla bir eğitim merkezi olmanın yanı sıra Assos bölgesini havacılık turizmine açmış olacak.

BÖLGEYİ TESADÜF ESERİ KEŞFETTİ

Ati Havacılık Eğitim Danışmanlık Turizm Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi Atilla Hacısüleymanoğlu tesadüf eseri Assos'a motosikletiyle gezmeye geldiğini, bölgeden etkilenince bir taş ev satın aldığını söyledi. 2010'dan bu yana havacılığa olan ilgisi nedeniyle kendisine ait uçakla uçmaya devam ettiğini anlatan Hacısüleymanoğlu, "Assos bölgesinde yaşamaya devam edeceğim için buraya gelip gitmenin zor olacağı düşüncesiyle kiraladığım bir araziye pist yapmaya başladık. Ama bu yatırımı aynı zamanda Türkiye'de sportif havacılığın gelişmesi gerektiğini de düşünerek başlattık. Umarım, Çanakkale ve Türkiye'de sportif havacılığın gelişmesi anlamında bir katkı sunarız. Burada kuracağımız sportif havacılık okulunda, gençlere eğitimler vererek pilotluk mesleğine ilk adımı atmalarını sağlayacağız. Ayrıca, yurt dışından ve yurtiçinden bölgenin güzelliklerini keşfetmek isteyenlere, hava yoluyla bölgeye ulaşım imkanı sunarak, bölgenin turizm alanında daha fazla kalkınmasına katkı sunabiliriz" dedi.

Lapseki İlçesine bağlı Umurbey Beldesi'nde Ağustos ayında gerçekleştirilecek Troy Havacılık Festivali'nin organizasyonunu yapan Çanakkale Görsel Tanıtım Derneği Başkanı Timur Kara, Ati Havacılık Şirketi'nin sportif havacılığa yönelik Assos'taki yatırımıyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Kendisinin de uçağı bulunan ve havacılığı memleketi olan Çanakkale'de çocuklara sevdirmek adına çaba gösteren Timur Kara, "Çanakkale'ye havacılığı kazandırmak adına faaliyetler içine girdik. Umarız bu faaliyetlerde hedefimize ulaşabiliriz. Bu anlamda Ayvacık İlçesi'nde havacılık alanında bir yatırıma giriştik. Assos'ta bir havacılık pisti yaptık. Bu yıl içerisinde de okul olma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren uçaklar gelecek. Bu yıl 7- 8 uçağı tamamlayacağız. Burada uçuş eğitimleri vermeye başlayacağız. Hedefimiz gençlere havacılığı anlatmak ve onları bu sektöre kazandırmak. Bu işin vitrini olarak da bu yıl Umurbey'de bir festival yapıyoruz. Festivale yurtiçinden ve yurtdışından pilotlar gönüllü olarak gelecek. Burada 200 çocuğumuzu Çanakkale Boğazı'nın bir yakasından diğer yakasına uçuracağız" dedi.

"ULTRALİGHT UÇAKLARLA EĞİTİME BAŞLAYACAĞIZ"

Ayvacık'ın Behramkale Köyü'ne 1 kilometre mesafede 30 yıl süreyle işletilmek üzere kiralanan 70 dönümlük bir arazi üzerinde çim pist ve su drenajları çalışmalarının tamamlandığını anlatan Timur Kara, "Pist şu anda hazır. Hangarlar gelecek. Havacılığın ilk adımı olan ultralight uçaklarla eğitime başlayacağız. Bu uçuş lisansları 16 yaşından itibaren alınabiliyor. Onun için çocuklara yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayvacık'ı tercih etmemiz, buradaki coğrafi yapının bu işe uygun olmasıyla alakalıydı. Biraz da denize yakın olsun istedik. Bu yatırımı yapan Atilla Hacısüleymanoğlu Assos aşığı bir kişi. Hobisi olan bir alışkanlığını da orada yerine getirmek istedi. Burası hizmet vermeye başladıktan sonra yurt dışındaki sportif amaçlı uçuş yapan havacılar, Assos'taki piste gelip sorunsuz bir şekilde iniş yapabilecekler. Uçaklarını park ettikten sonra havacılık turizmi adı altında bir turizm sektörü açılmış olur Çanakkale'de" diye konuştu.

AVRUPA'DAN TEK SEFERDE UÇAKLAR GELEBİLECEK

Çanakkale'nin, Avrupa Birliği sınırına en yakın noktada hava pisti olduğunun altını çizen Timur Kara, "İnsanlar en son Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan havalandıktan sonra Çanakkale'ye gelecek ve iki üç gün tatilini geçirecek. Assos tarihi olan güzel bir yer. Çanakkale'de güzel bir yer. İki-üç gününü geçirecek, sonra uçağına binecek geri dönecek. Ama bu yer Adana'da veya Malatya'da olsaydı, Avrupa Birliği sınırlarından çıktıktan sonra yakıt alması gerekiyordu. Bu da iki konaklama, ya da iki iniş ve kalkış gerektiriyordu. Çanakkale'ye şimdi tek ayakta Atina'dan ya da Sofya'dan gelebilecek. Bunun da Çanakkale'ye çok şey katacağını düşünüyorum" dedi.

İnsanların hafta sonlarında çocuklarını hayvanları sevdirmek için at çiftliğine götürdüğü örneğini veren Kara, "Bu çok güzel bir şey. Ayvacık'ta ise hafta sonları insanların çocuklarına havacılığı sevdirebileceği bir atmosfer yaratacağız. İnsanlar oraya gelecek, kahvaltılarını yapacak, uçakları görecekler. Çocuklar, burada kuracağımız simülatör ile havacılığı tadacak. Burada çocuklarımızı düşük maliyetlerle uçuracağız. Gelip 20-30 dakika uçup ilk tecrübelerini yaşayabilecekler. Bu sayede belki havacılığa ilk adımlarını atacaklar. Çocukların pilotla yan yana oturacak olmaları çok büyük bir olay. O lövyeyi kendi eliyle tutup uçağı hisseden her çocuk, 'baba ben pilot olmayı kafama koydum' diyecek. Bu anlamda Çanakkale'deki yatırım çok önemli" diye konuştu.

DHA