Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Ata çarpan otomobildeki 6 yaralandı

Ata çarpan otomobildeki 6 yaralandı
11:034 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Ata çarpan otomobildeki 6 yaralandı
Ata çarpan otomobildeki 6 yaralandı

ŞANLIURFA'da hareket halindeyken ata çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed Abbas yönetimindeki 63 SAA 191 otomobil, yola aniden çıkan ata çarpıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Abbas Ahmed ile yanında bulunan Sabah Musa, Muhammed Mahmud, Zeynep Miray, Nur Mahmud ve Sabah Hammud yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazada otomobilin çarptığı at da yaralandı. Yaralı hayvana, belediye veteriner ekipleri tarafından müdahale edildi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar