Ata Demirer dalgıç kıyafeti giyip denizden çöp topladı

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, Gümüşlük Mahallesi'yle sürdü. Dalgıç kıyafetlerini giyen oyuncu ve komedyen Ata Demirer de çalışmalara destek verdi, denizden çöp topladı.

Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Gümüşlük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı. 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla 3 yıldır Bodrum koylarında süren çalışmaya bu kez oyuncu ve komedyen Ata Demirer de katıldı. Dalgıç kıyafetlerini giyen Ata Demirer, son süngerci 'Aksona Mehmet' lakaplı Mehmet Baş ve dalgıçlarla birlikte, denize daldı. Tavşan Adası ve Gümüşlük sahilinde yaklaşık 1 saat dalış gerçekleştiren Demirer, denizde çekilen larını İnstagram hesabından paylaştı.

Ata Demirer, Mehmet Baş ve oğlu Fatih Baş ile birlikte denizden ellerinde çöp torbası ile çıkarken çekilen ı 'Çöpler toplandı, güle güle kirletin' notuyla paylaştı. Belediye ekipleri tarafından da sualtı kameraları ile görüntülenen temizlik, yaklaşık 2 saat sürdü.

Denizden pet şişe, cam ve içecek atıkları gibi çeşitli çöpler topladıklarını belirten Ata Demirer, "Yazın önemli bir bölümün tatil için Bodrum cennetinde geçiriyorum. Bu nedenle denizlerin daha temiz kalmasına katkıda bulunmak istedim. Bende ünlü denizci ve Bodrumlu dalgıç arkadaşlarımla yaklaşık 1 saat dalış yaparak insanların tatil yaptıkları yere attıkları çöpleri temizledim. Tatile gelenler daha duyarlı olması gerekir. Deniz dibi yüzeyi gibi parlak değil" dedi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan deniz dibi temizliğinde yaklaşık 600 kilo çeşitli çöp toplandı.

DHA