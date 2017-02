Ata sporunu yaşatmak için çalışıyor

MANİSA'da 27 yıldır okçuluk sporuyla ilgilenen Mahmut Yağcıoğlu, iki yıldır da ok ve yay üretiyor.

Şehzadeler İlçesi, Saruhan Mahallesi'ndeki atölyede ok ve yay üretimi yapan 52 yaşındaki Mahmut Yağcıoğlu, ata sporu okçuluğu yaşatmak için çalışıyor. 1990 yılından bu yana modern okçulukla ilgilendiği ve yarışlara katıldığını dile getiren Yağcıoğlu, Türkler'in Orta Asya'dan bu yana ürettiği geleneksel yay ve okları yapmaya karar verip, iki yıl önce atölye açtı. Çocukluğumdan bu yana okçuluğa merakı olduğunu belirten Yağcıoğlu, "Modern okçuluk antrenörüyüm, yarışmacı sporcuyum. Daha sonra geleneksel okçuluğa merak sardım. Devlet memuruydum, şimdi de geleneksel ok ve yay imalatı yapıyorum. 12 yıldır geleneksel okçulukla ilgileniyorum. Şu an menzil atışlarına katılıyorum. Kütahya'da menzil atışında Türkiye üçüncüsü oldum" dedi.

BİR YAY 2 YILDA YAPILIYOR

Ok ve yay yapımını İzmir'deki ustasından öğrendiğini anlatan Yağcıoğlu, "Atalarımızın yaptığı yaylar son derece iyidir. Bir yayın yapımı iki yıl sürüyor. Akçaağaçtan yapılıyor. Bir senesi demlenme yani olgunlaşma sürecidir. Benim ürettiğim yaylar Orta Asya yaylarıdır. Yaptığım yaylar Osmanlı döneminde zirveye çıkan yay yapım tekniğiyle üretiliyor. Başka milletler de yay yapıyor. Ancak, bizim yaylarımız daha kaliteli. Oklar ise çamdan yapılıyor. Amaca göre çok fazla ok çeşidi var. Yaklaşık 18 çeşit ok üretiliyor. Okların bir tanesinin yapılması da ortalama bir seneyi buluyor. Oklarımız endamlı oklar. Ucu ince ortası kalındır. Yani bir çubuktan ibaret değil" diye konuştu.

5-6 BİN LİRADAN SATILIYOR

Okçuluğa ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Yağcıoğlu, "İnsanlar ok ve yayın ne olduğunu merak etmeye başladı. İnsanlar okçuluğun felsefesini anladıkça daha da yaygınlaşacak. Ciddi manada yay ve ok üretimi yapan çok fazla yer yok. Modern oklar sentetik malzeme ile yapılıyor ama biz tamamen ağaç ve doğal malzeme kullanıyoruz. Yay ortalama 5-6 bin liraya satılıyor, oklar ise 100 ve 150 lira arasında değişiyor" dedi.

DHA