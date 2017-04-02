Ataşehir'de bir oto galerideki hırsızlık kameraya yansıdı

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)ATAŞEHİR'de bir oto galerisine müşteri gibi girerek çekmeceleri karıştırdıktan sonra cep telefonunu çaldığı ileri sürülen takım elbiseli kişi, polis tarafından aranıyor. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy de bulunan bir galeride 19.20 sıralarında meydana geldi. Galeride bulunan masanın üzerindeki cep telefonun yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, müşteri gibi gelen takım elbiseli 50 yaşlarındaki bir kişinin, arabaları gezdikten sonra ofise girerek etrafı karıştırdığı görüldü. Görüntülerde kişinin, çekmecelerde bir şeyler bulamayınca da masanın üzerindeki cep telefonunu alarak dışarı çıktığı anlaşıldı.

Bunun üzerine görüntüleri alarak şikayetçi olmak için karakola giden galeri sahibi Ferhat Erçik, "Dükkanda 8 kişi çalışırken birisi gelip ofisimizi kurcaladı ve telefonumuzu çaldı." dedi.

DHA