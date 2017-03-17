Atatürk büstü öptürme davasında 7 kişi hakim karşısına çıktı

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde peşmerge kıyafeti giyerek çektirdiği ı sosyal paylaşım sitesinde paylaşan İbrahim Ç.'yi zorla mahalle meydanına götürüp, döverek Atatürk büstü öptürdüğü öne sürülen 7 sanık, bugün hakim karşısına çıktı.

Seydikemer'in Kumluova Mahallesi'nde sera işçisi İbrahim Ç., 8 Eylül 2015'de, peşmerge kıyafeti giyerek çektirdiği ı 'Bu kıyafeti giymek bile onurdur' mesajıyla sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Aynı gün Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde şehit olan sözleşmeli Piyade Er Adnan Ergen'in Eşen Mahallesi'ndeki cenazesine gitmek için toplanan öfkeli kalabalık, İbrahim Ç.'yi evinden alarak mahalle meydanına getirdi. Dövülerek kıyafetleri parçalanan İbrahim Ç.'ye meydandaki Atatürk büstü öptürüldü. Olay yerine gelen Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İbrahim Ç.'yi linç girişiminde bulunan öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. İbrahim Ç., Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ilçeden ayrılarak Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki ailesinin yanına yerleşti.

DURUŞMAYA KATILMADI

İbrahim Ç. hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıl hapis istemiyle, saldırganlar S.U., C.Ş., İ.A., S.U., Ç.Ş., H.T. ve M.A.Y. hakkında ise 'konut dokunulmazlığını ihlal ve basit yaralama" suçlarından dava açıldı. Fethiye 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya İbrahim Ç. katılmazken, tutuksuz yargılanan sanıklar ilk savunmasını yaptı.

'PKK'LI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

Olay günü şehit cenazesine gitmek için meydanda toplandıklarını anlatan sanık H.T. "Birden herkesin bir yerlere koşturduğunu gördüm. Yaklaşınca jandarma arabasının içinde müştekiyi gördüm. 'O kim' diye sordum. PKK'lı olduğunu söylediler. Başka insanlarla birlikte ben de bağırdım. Ancak fiziki müdahalede bulunmadım. Bağırırken ne söylediğimi bilmiyorum. Şahsın yüzünü görmedim. 1-2 saat sonra ismini öğrendim. Buradaki tüm sanıkları tanıyorum. Ancak şahsa saldıranları bilmiyorum. Çünkü çok kalabalıktı" dedi.

'SALDIRANLARI TANIMIYORUM'

Sanıklardan İ.A. ise olay günü meydanda olduğunu ve kalabalığın içinden bir kişinin jandarma aracına bindirildiğini söyledi. Başka bir şey görmediğini belirten İ.A., İbrahim Ç.'ye saldıranları da tanımadığını kaydetti. Suçlamaları kabul etmeyen diğer sanıklarda suçlamaları reddederek şehit cenazesine gitmek için meydanda toplandıklarını ve İbrahim Ç.'ye saldırıda bulunmadıklarını öne sürdü.

Mahkeme tanıkların dinlenmesi, sanıkların ise lardan teşhis edilmesi için duruşmayı 9 Mayıs 2017'ye erteledi.

'YARGILANAN SANIKLARIN OLAYLA İLGİSİ YOK'

Sanıklar H.T ve M.A.Y.'nin avukatı Aydın Tilkici, duruşma çıkışı açıklamalarda bulundu. Yargılanan sanıkların darp olayıyla ilgileri bulunmadığını kaydeden Tilkici, "Şuana kadar karşımıza çıkan delil ve tanıklara baktığımız da sanıkların bu olayla alakaları yoktur. Sanıklar şehidin cenazesine gitmek için meydanda toplanan kişilerdir. Sanıkların ceza alacaklarını düşünmüyoruz. Ama yargılama devam ediyor" dedi.

DHA