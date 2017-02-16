Atatürk Havalimanı personeline ek güvenlik taraması

Murat ÇAKIRFaik KAPTAN/İSTANBUL,(DHA) Atatürk Havalimanı’nda çalışan personel güvenlik incelemesinden geçiriliyor. Atatürk Havalimanı’nda çalışmak isteyenler için önceden sadece Genel Bilgi Toplama’yla yapılan güvenlik araştırmasına yeni bir uygulama daha eklendi. Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nden kurumlara gönderilen duyuruyla Atatürk Havalimanı’nda görev yapan personelden çeşitli bilgiler istendi. Bunların arasında personelin kimlik bilgilerinin yanı sıra ailesini de kapsayan bilgiler de yer alıyor. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması isimli formlarda 18 yaşın üstündeki kardeşlerin dahi isimleri isteniyor. Atatürk Havalimanı’nda hizmet veren resmi ve özel statüde ki Devlet Hava Meydanları İşletmesi,yerli ve yabancı havayolları, yer hizmetleri, güvenlik, sağlık, temizlik vb bir çok şirketlerin bünyesinde çalışan binlerce personel bu güvenlik taramasından geçecek. Geçen sene başlayan uygulamayla da Atatürk Havalimanı'nda uçağa gitmeden önceki son kontrolde yolculara uygulanan kemer ve saat çıkarma zorunluluğu havalimanı çalışanlarına da getirilmişti . Dış ve iç hatlarda ikinci arama noktalarından geçen personel, havalimanında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında üzerinde bulunan kemer ve saatleri çıkarmaya başlamıştı.



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