Atatürk Havalimanı’nda görüş düştü, seferler 18:00'e kadar durdu

– ATATÜRK Havalimanı’nda görüş şartlarının düşmesi nedeniyle Türk Hava Yolları tüm iç ve dış hat seferlerini saat 18.00’e kadar durdurdu.

Sosyal medya üzerinden gelişmeleri paylayan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Atatürk Havalimanı’nda aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları sebebi ile 18.00 lokale kadar seferlerimizi kurallar gereği geçici olarak durdurduk” dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş için bekleyen uçaklar, hava durumunun daha iyi olduğu diğer havalimanlarına yönlendirildi.

DHA