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İstanbul Haberi: Atatürk Havalimanı’nda Reina saldırısıyla ilgili 2 gözaltı

Atatürk Havalimanı’nda Reina saldırısıyla ilgili 2 gözaltı
15:053 Ocak 2017
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Atatürk Havalimanı’nda Reina saldırısıyla ilgili 2 gözaltı
Atatürk Havalimanı’nda Reina saldırısıyla ilgili 2 gözaltı

ORTAKÖY'deki  terör saldırısıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle durdurulan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi Reina’da meydana gelen terör saldırısının ardından zanlının yakalanması için İstanbul’da sınır kapıları başta olmak üzere her noktada polis ekipleri büyük bir çalışma başlattı. İstanbul Terörle Mücadele ekipleri terör olayına karışan kişilerin tespitine yönelik yaptığı çalışmalar sırasında Dış Hatlar Terminali Giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Burada pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen iki kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelenerek el konuldu . Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüphelilerin, ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

DHA

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