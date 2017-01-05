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İstanbul Haberi: Atatürk Havalimanı'nda seferler kar yağışı nedeniyle yüzde 30 azaltılacak

Atatürk Havalimanı'nda seferler kar yağışı nedeniyle yüzde 30 azaltılacak
17:475 Ocak 2017
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Atatürk Havalimanı'nda seferler kar yağışı nedeniyle yüzde 30 azaltılacak
Atatürk Havalimanı'nda seferler kar yağışı nedeniyle yüzde 30 azaltılacak

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı'nda hafta sonu yapılacak uçuşların yüzde 30 oranında azaltılacağını bildirdi. 

DHMİ tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

" Cumartesi saat 03.00’den itibaren Pazar 03.00’e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı’nda seferlerin yüzde 30 oranında azaltılmasına karar verilmiştir. Yolcuların uçuşları hakkında bilgiyi, bilet aldıkları havayolu kuruluşlarından temin etmeleri tavsiye edilir"

 

 

DHA

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