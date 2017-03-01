Atatürk Havalimanı'nın CAT3'ü var

İstanbul'da etkili olan yoğun sis, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkilerken Atatürk Havalimanı’nda hiçbir aksama yaşanmadı. Her iki havalimanında da görüş mesafesinin 200-400 metre arasında olmasına rağmen yetkililer Atatürk Havalimanı’nda seferlerin normal olarak yapılmasını 2014 yılında getirilen ve havacılıkta CAT-3 adı verilen meteorolojik koşulların kötü olduğu zamanlarda bile uçak iniş-kalkışına imkân verebilecek sistem sayesinde olduğu belirtildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü (DHMİ) yetkilileri konuyla ilgili olarak verdikleri bilgide Atatürk Havalimanı’nın 2104 yılına kadar CAT-2 sistemine göre trafiğinin yönlendirildiğini ancak bu tarihten sonra en son teknolojik sistemlere sahip olan CAT3 sisteminin getirilerek ve gerektiğinde devreye sokularak kötü hava şartlarında bile pistleri açık tuttuklarını söylediler. Buna göre Atatürk Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) yaptığı sınıflandırmaya göre CAT III niteliklerine sahip olup , meteorolojik koşulların kötü olduğu zamanlarda bile uçak iniş-kalkışına imkân verebilecek düzeyde olduğu belirtildi.

DHMİ yetkilileri bugün 175 m. İle 800 arasında CAT3’ü kullanacaklarını belirterek, “ Meteoroloji yetkilileri öğle saatlerinde sisin dağılacağını bildirdi. O zaman tekrar CAT-2’ye geçilecek. Ancak akşam saatlerinde tekrar yoğun sis beklendiği için CAT-3 sistemi yeniden devreye sokulacak” dediler.

Bu arada THY’den yapılan açıklamaya göre de Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüş mesafesi elverişli durumda olduğu için saat 11.00 itibariyle seferlerin tekrar kademeli olarak yapılmaya başlandığı bildirildi.

DHA