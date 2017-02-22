Atatürk'lü 'Evet' pankartı tepki üzerine kaldırıldı (2)

CHP'Lİ ÖZYİĞİT'TEN PANKARTA TEPKİ

Mersin'de 'Atatürk Evet Diyor' pankartına CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, tepki gösterdi. Yapılacak olan referandumun Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'e karşı ciddi bir tehlike olduğunu belirten Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Bu referandumda eğer 'evet' oyu çıkar ise Cumhuriyetimizin ve Atamızın değerleri tahrip edilecek ve yok olacaktır. Ancak, Metropol İş Merkezi'nde kendisinin şair ve düşünür olduğunu iddia eden art niyetli bir kişi Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ını aynı karede kullanarak Atamızın bu referanduma 'evet' dediğini iddia etmiştir. Bu düpedüz saçmalıktır, ahlaksızlıktır. Haddini aşmaktır."

Asılan pankarta duyarlı vatandaşların tepki göstererek hemen kaldırdığını ifade eden Özyiğit, "Bu saçmalık üzerine soruşturma başlatılmalı ve şahıs hakkında kanuni işlem yapılmalıdır. Ülkemizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'in bu tarz ahlaki olaylara malzeme edilmesi mümkün değildir" diye konuştu

DHA