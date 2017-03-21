Atatürk'ün heykelini başına poşet sarıp taşıdılar

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanlığı'nın Edirne’deki bir heykeltıraşa yaptırdığı 3 metre yüksekliğindeki Atatürk heykeli ile büstünün kamyonet kasasında başına çöp poşeti bağlanarak taşınması tepkilere neden oldu. Süleymanpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat, Atatürk heykelinin sadece Edirne’den Tekirdağ’a kamyonla taşındığını belirterek, "Atatürk’e poşet geçirenler başka, biz muhafaza edenleriz. ı gördüm, çok ön yargılı bir bakış açısı" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, Karacakılavuz Mahallesi’ndeki meydana konulmak üzere Edirne’deki heykeltıraş Müslüm Özcan’a kaidesinde, 'Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir' yazılı Atatürk heykeli ve başka bir yere konulmak üzere Atatürk büstü yaptırdı. Heykel ve büst yapımının tamamlanmasının ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait bir kamyonetin kasasına konularak Edirne’den Tekirdağ’a götürüldü. Bir internet sitesinin gündeme getirdiği getirdiği larda Atatürk büstünün kartonla ve üzerine naylonla, Atatürk heykelinin ise baş kısmına çöp poşetiyle sarıldığı görüldü.

Atatürk heykelinin başına çöp poşeti sarılarak kamyon kasasında taşınması tepkilere neden oldu. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, heykelin Edirne’de yaptırıldığını ve sadece belediyeye ait kamyonla taşındığını söyledi. Heykeltıraşın Atatürk heykelinin başına poşet sardığını ve tepkilerin ön yargılı bir bakış açısıyla yapıldığını kaydeden Eşkinat, "Atatürk heykelini Edirne’de yaptırdık. Bizim araçla Edirne’den kamyon kasasında gelirken başına bir şey gelmesin diye ambalajlanmış olay bundan ibaret. Neden öyle bağlandığını heykeltıraşa sormak lazım. Atatürk heykeli Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana konuldu. Şu anda Tekirdağ’ın en büyük anıtı. Açıkta gelmez. Atatürk’e poşet geçirenler başka, biz muhafaza edenleriz. ı gördüm, çok ön yargılı bir bakış açısı" dedi.

HEYKELTIRAŞ: TEK AMAÇ BAŞININ ZARAR GÖRMEMESİ

Edirne’de Atatürk heykelini hazırlayan heykeltıraş Müslüm Özcan, tek amaçlarının heykelin baş kısmının zarar görmesini engellemek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Heykelin başındaki boya kısmının yeni yapılması ve hava koşullarının yağışlı olması nedeniyle bunun kafa kısmını poşetle kapattım. Heykellerde bunu yaparız. Koruma amacıyla yaptık. Poşetin içerisinde koruma amacıyla süngerlerde konuldu. Amaç buradaki heykelin zarar görmemesi. Hatta heykel Tekirdağ’a kamyon kasasında giderken, ben de ardından araçla takip ettim. 3 metrelik heykeli kamyona koyarken, iple bağlayıp vinç ve kepçe yardımıyla kaldırıyoruz. Baş kısmının zarar görmemesi için böyle bir koruma önlemi aldık. Genelde tüm heykellerde burun, kulak ve yüz kısımlarını zarar görmemesi için bu tür tedbirler alıyoruz."

MEYDANA KONULDU, ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Edirne’den kamyonet kasasında taşınan Atatürk heykeli, Süleymanpaşa İlçesi’ne bağlı 3 bin nüfuslu Karacakılavuz Mahallesi’ndeki meydana konuldu. Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı anıt çevresindeki çevre düzenlemesine devam ediyor.

DHA