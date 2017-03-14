Atatürk'ün ı üzerine Cumhurbaşkanı'nın ını monte eden çalışan hakkında inceleme

KOCAELİ Gölcük Belediyesi, belediye çalışanı İdris Alp'in odasındaki Atatürk'ün kalpaklı ının üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ını monte ettirmesi, Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerinin yerine ise, "Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz" sözlerini yazdırması nedeniyle hakkında inceleme başlattı.

Gölcük Belediyesi'nin sanat galerisinde çalışan Yasin Alp, kendisini ziyarete gelenlerle çektirdiği ları sosyal paylaşım sayfasında yayınlarken, masanın yanı başında duran dikkat çekti. Atatürk'ün kalpaklı ının üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ı monte edilirken, Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerinin yerine ise "Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz" sözlerinin yazdırılması dikkat çekti. Ak Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp'in kardeşi olan Yasin Alp'in çalışma odasında bulunan yerel internet haber sitelerinde yayınlanırken, tepki oluştu.

Gölcük Belediyesi, Yasin Alp hakkında inceleme başlattı. Gölcük Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, taşeron şirket elemanı olarak sanat galerisinde çalışan Yasin Alp'in kendi şahsi düşünce ve görüşünü yansıtan, bulunduğu odaya asmış olduğu la ilgili gerekli inceleme ve takibat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

DHA