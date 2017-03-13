Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisi’nden mezuniyetinin 118’inci yıldönümünde anma töreni

– Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisi’nden mezuniyetinin 118’inci yıldönümü nedeniyle, günümüzde Manastır Şehir Müzesi'ne dönüştürülmüş olan eski Manastır Askeri İdadisi'nde anma töreni icra edildi.

Makedonya'daki Atatürk'ü anma törenine Türk Silahlı Kuvvetleri adına görevlendirilen Tuğgeneral Süleyman Ertizman başkanlığında heyet katıldı. Törene Makedonya Savunma Bakanı Zoran Yolevski, Devlet Bakanı Beycan İlyaz, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçilik temsilcisi, parti temsilcileri, bakanlar, askeri personel ve çok sayıda davetli de katıldı. Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşundan sonra iki ülke milli marşları çalındı ve okundu.

"Büyük İskender ve Mustafa Kemal'in yetiştiği topraklar"

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Tuğgeneral Süleyman Ertizman, Köklü bir tarihe sahip olan Makedonya'nın, tarihin en eski zamanlarından itibaren ayrı ayrı uygarlıkların güçlendiği, farklı din ve mezheplerin barındığı bir coğrafya olduğunu söyledi. Bu topraklarda aynı zamanda Büyük İskender, Mustafa Kemal Atatürk gibi dünya tarihine damgasını vurmuş büyük devlet adamları ve komutanların yetiştiği bir yer olduğunu ifade etti. Ertizman, Atatürk’ün burada teneffüs ettiği kültür iklimi ve Manastır Askeri İdadisi’nde aldığı eğitimin, ulus şuurunun ve tarih bilincinin oluşmasında çok etkili olduğunu açıkladı. Tuğgeneral Ertizman ayrıca, Türk ordusunun ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün harp okuluna girişinin yıldönümü olan 13 Mart günü Kara Harp okulunda icra edilen törenin bir benzerinin aynı gün Manastır’ın Askeri İdadisi’nde de yapılmasının daha anlamlı olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanı Zoran Yolevski yaptığı konuşmada, Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının, büyük bir komutan ve devlet adamının bu topraklarda eğitim görmesinden son derece onur duyduklarını söyledi.

Konuşmalardan sonra törene katılanlar Atatürk Anı Odasını ziyaret ettiler. Tuğgeneral Süleyman Ertizman ve Bakan Zoran Yolevski birlikte Atatürk büstüne çelenk koydular. Tuğgeneral Süleyman Ertizman anı defterini de imzaladı.

(lı)

Görüntü Dökümü:

Manastır Askeri İdadisi’ndeki törenden görüntüler

DHA