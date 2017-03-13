Atatürk'ün yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ını yerleştirdi, sözlerini değiştirdi

Kocaeli Haberi: Atatürk'ün yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ını yerleştirdi, sözlerini değiştirdi

Atatürk'ün yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ını yerleştirdi, sözlerini değiştirdi

KOCAELİ yerel internet haber sitelerinde yer alan ta Gölcük Belediyesi'nde çalışan İdris Alp'in odasındaki Atatürk'ün kalpaklı ının üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ını monte ettirmesi, Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerinin yerine ise, "Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz" sözlerini yazdırması tepki çekti.

Gölcük Belediyesi'nin sanat galerisinde çalışan Yasin Alp'in odasında bulunan dikkat çekiyor. Atatürk'ün kalpaklı ının üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ı monte edilirken, Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerinin yerine ise "Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz" sözlerini yazdırması dikkat çekti. Ak Parti İlçe Belediye Başkanı İdris Alp'in kardeşi olan Yasin Alp'in çalışma odasında bulunan yerel internet haber sitelerinde yayınlanırken, tepki oluştu.

DHA